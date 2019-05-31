У «Нацкорпусе» відреагували на слова Бориса Шефіра: Такого не допустимо

Висловлювання співвласника студії «Квартал 95» Бориса Шефіра щодо мовного закону і війни на Донбасі орієнтовані на колишніх прихильників регіоналів і не відображають позицію президента Володимира Зеленського. Таку думку в коментарі висловив прес-секретар «Нацкорпуса» Олександр Алфьоров.

«В першу чергу необхідно сказати, що заяви Шефіра постійно лякають людей і чисто прагматично, я думаю, що це той чоловік, який у команді Зеленського більше всіх говорить, очевидно, орієнтуючись на якусь свою внутрішню кухню. З приводу «Національного корпусу», то наша позиція тут абсолютно одностайна з націоналістичними, патріотичними громадськими колами — ніяких переговорів на тих умовах, на яких вони збираються це робити, не може бути. Не може бути ніяких переговорів про якийсь там світ», — сказав Алфьоров.

Він підкреслив, що світ повинен наступати лише після перемоги, тобто повернення окупованих територій України.

«І, зрештою, щодо мовного закону, який був прийнятий, ми знаємо, що це був черговий бастіон у ВР близько цього закону, коли намагалися його з тріском провалити, але все-таки прийняли. Тому «Національний корпус» абсолютно підтримує мовний закон, який був ухвалений», — зазначив спікер «Нацкорпуса».

На питання, чому такі заяви зараз звучать і яка буде реакція «Нацкорпуса», Алфьоров відповів, що «вони орієнтовані безпосередньо, в першу чергу, на коло прихильників колишніх регіоналів і можливо це ведеться спеціальна гра».

«Поки що незрозуміло. Але реванш не можна допустити. І в першу чергу такий реванш, який допустив Порошенко, коли в 2014 році він об’єднався все-таки з тими олігархами, Зеленському ніяким чином не можна допускати реваншу. І ми Національний корпус будемо, як боролися проти цих реваншистів і проти корупції, так і будемо боротися. Якщо він кидає черговий виклик нашому суспільству, то ми його приймаємо і будемо точно також проводити акції проти повернення реваншизму», — додав Алефров.