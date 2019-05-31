В Україну прибула заміна Йованович

У посольство США в Україні прибула тимчасово повірений у справах американського держави Христина Квін. Про це інформує прес-служба диппредставництва.

Повідомляється, що протягом шести років Квін займала посаду виконуючого обов’язки заступника міністра-радника з економічних питань в посольстві США у Франції.

Там вона працювала до цього часу, а перед Францією – в Таїланді, Великобританії, Росії, на Філіппінах і в інших країнах.

Квін народилася в штаті Каліфорнія, навчалася в Західному коледжі та отримала ступінь бакалавра з політології, а також ступінь магістра зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.