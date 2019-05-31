Гради, смерчі і заморожування: синоптики розповіли, яким може бути червень

У першому місяці літа можуть бути активна грозова діяльність, град, шквали, сильні дощі та зливи, в окремих областях мезомасштабные смерчі. Така кліматична характеристика червня (дані, засновані на багаторічних спостереженнях) опублікована на сайті Укргідрометцентру.

Зазначається, що середня місячна температура повітря складає 16-21°, в гірських районах 9-15°. Абсолютний максимум температури — 32-39°, в гірських районах 21-33°; абсолютний мінімум — 0-7° тепла, в горах і в окремих районах північних, східних, Рівненській та Дніпропетровській областях 1-3° морозу, на високогір’ї Карпат до 5° морозу.

У той же час, за прогнозами синоптиків, у червні 2019 року середня місячна температура буде досягати 18-22°, в гірських районах 14-16°, що на 1-2° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 47-87 мм, в Карпатах 90-130 мм, що у більшості західних областей менше норми, на решті території в межах середніх значень.