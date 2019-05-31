Футбол: сборная Украины U-20 пробивается в плей-офф чемпионата мира. В чем их секрет?

Вчера был сыгран последний матч групповой стадии Чемпионата мира по-футболу U-20. Украина сыграла со звездной Нигерией вничью (нигерийцев, кстати, причисляли к фаворитам мундиаля), но это не помешало нашим футболистам выйти из группы с первого места. В июне они будут идти к финалу в борьбе за молодежный Кубок мира. Чего от них ждать?

В футбольном мире часто верят в судьбу и обращаются к истории, чтобы спрогнозировать шансы команды в конкретной встрече или турнире.

Как с историей у нашей молодежки?

Ранее наши ребята трижды играли на Чемпионате мира U-20. Все три раза уверенно выходили из группы – в этом история не подводит. Но, к сожалению, каждый раз ее потолком оказывалась 1/8 финала, как у ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Дебютировала сборная на чемпионате мира в Аргентине в 2001 году. Тогда команду тренировал Анатолий Крощенко, а в ее составе были Алексей Белик, Богдан Шершун и Алексей Гай. Эти люди потом стали именитыми в украинской лиге. Наша сборная в Аргентине заняла первое место в группе со сборными США, Китая и Чили, но в первом же раунде плей-офф вылетела от парагвайцев, которые не считались абсолютными фаворитами мундиаля.

Белик забивает красивый гол ножницами в матче против Чили на молодежном ЧМ 2011 года

В следующий раз украинская молодежка играла на ЧМ в 2005 году в Нидерландах под руководством Алексея Михайличенко. Состав тогда был поинтереснее. Его наполняли главные надежды украинского футбола – Андрей Милевский и Александр Алиев. Также играли известные широкой общественности Алексей Гладкий и Богдан Шуст. Группа нам попалась не самя звездная – можно было выходить из первого места, но в последней встрече наши футболисты уступили китайцам и вышли со второго места. В 1/8-й сборная проиграла нигерийцам.

Сборная U-20 в 2005 году. Узнаете кого-то?

А вот третьего выхода нашей молодежной сборной на Мундиаль пришлось ждать целых десять лет. В 2015-м команда тренера Петракова с Коваленко, Бесединым, Яремчуком, Соболем, Танковским, Лучкевичем, Харатиным, Полегенько, Сарнавским, Пидкивкой и другими нынешними игроками УПЛ уверенно вышла из группы со сборными США, Новой Зеландии и Мьянмой, но в первом раунде плей-офф обидно проиграла по пенальти проиграла сборной Сенегала.

Хочется надеяться, что в этот раз нашим парням удастся переломить ход истории и пройти, как минимум, в стадию ¼ финала.

Каков состав сейчас?

В заявке нашей сборной сейчас нет суперименитых игроков. Разве что вратарь мадридского Реала Андрей Лунин, который в последнем матче потащил сумасшедший пенальти. В большинстве своем, ребята, которые представляют нашу сборную – это дублеры клубов УПЛ. Несмотря на это, они показывают очень достойную игру.

Заявка сборной на мундиаль 2019

Есть здесь также интересный нюанс. Эти футболисты играли вместе в сборных всех возрастов без серьезный перетрубаций в составе. Они сыгранные и, по-видимому, этот фактор сыграл определяющую роль на нынешнем ЧМ,

Как играет сборная?

Игра в исполнении украинской молодежки обычно осторожная, обдуманная, слаженная, основанная на попытке контроля мяча, организованной командной работе в обороне и атаке, минимизации авантюр. Потому в большинстве предыдущих матчах результативность не была высокой. На мундиале наши футболисты, пока что, тоже немного забили – за три матча всего лишь четыре гола и один пропущенный. Но позитивный результат есть. Также стоить отметить, что сборная играет по популярной нынче схеме 3-4-3, которая подразумевает большое количество физической работы.

Как настроены наши игроки?

Прагматичность украинских футболистов проявляется не только в игре, но и в поведении. Никто не решается делать громких заявлений и говорить о победе на мундиале. Хорошо отображают настрой нашей сборной слова голкипера Андрея Лунина перед матчем с Нигерией:

Андрей Лунин. Фото: Укринформ

«Мы хотим выйти в четвертьфинал впервые в нашей истории, но сейчас мы просто делаем акцент на нашем третьем матче с Нигерией в группе. Слишком рано говорить о завоевании титула. Для нас важно идти шаг за шагом. Нам остается одна групповая игра до начала второго этапа соревнований, поэтому сейчас мы не думаем о финале. Однако если мы сможем выиграть все наши матчи, то станем чемпионами», – сказал Лунин.

Кстати о Лунине

Андрей, вне всяких сомнений, является ключевым игроком нынешней молодежной сборной. Он спасал ворота и в первом матче с США, и с Нигерией, отразив пенальти и пару мощных ударов от нигерийцев.

Обзор матча с Нигерией

Ожидалось, что Лунин будет тащить сборную и на стадии плей-офф. Однако главный тренер основной сборной Андрей Шевченко решил выдернуть Лунина из Чемпионата мира на матчи Украины со сборными Сербии и Люксембурга.

Очень странное решение. Особенно, если учесть факт, что основной голкипер первой команды Андрей Пятов в строю. Он скорее всего и выйдет на эти матчи, а Лунин будет полировать скамейку. Как бы не случилось, что именно из-за этого решения сборная U-20 проиграет в грядущем матче. В таком случае Андрея Шевченко будут ждать вагоны критики.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

К слову, на эти матчи также поедет голкипер Андрей Панькив, который мог бы заменить Пятова в случае неприятностей. Денис Бойко сейчас травмирован.

Резюмируя

Европейский футбол в последнее время стает все более атакующим. Особенно в Лиге Чемпионов, где в этом сезоне мы наблюдали просто россыпь голов и камбэков. Однако футбол сборных немного другой – он более прагматичен. Достаточно вспомнить Францию на последнем мундиале или Португалию на чемпионате Европы 2016 года. Эти сборные играли объединяло пару вещей – они играли командно, не бросались во все тяжкие и немного забивали. В итоге Франция и Португалия стали триумфаторами этих турниров.

Молодежная сборная Украины играет в подобном стиле и имеет много сходств в характере игры. И если все пойдет по-плану, то можно ожидать больших свершений или, как минимум, преодоления планки ⅛ финала, чего прежде в истории не удавалось.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!