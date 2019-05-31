Росія розширила «чорний список» чиновників ЄС

Кількість фігурантів російського списку доведено до паритетного зі списком Євросоюзу. Нота направлена представництва ЄС в Росії.

Влада Росії вирішили розширити «чорний список» представників Євросоюзу у відповідь на обмежувальні заходи ЄС щодо росіян. Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, опублікованому в п’ятницю, 31 травня.

«Останнім часом Європейський союз відзначився ухваленням низки рішень, що передбачають застосування в деяких російських громадян обмежувальних заходів одностороннього характеру. Підставою для таких рішень стали бездоказові, а деколи абсурдні звинувачення на адресу наших співвітчизників», — йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ нагадали, що Росія неодноразово застерігала ЄС від використання суперечить міжнародному праву інструменту односторонніх санкцій.

«У зв’язку з прийнятими ЄС рішеннями відкрито заявляли про те, що Росія залишає за собою право на відповідні дії у відповідь. У зв’язку з цим російською стороною прийнято рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в’їзд на територію РФ. Кількість фігурантів російського списку доведено до паритетного зі списком Євросоюзу», — підкреслили в міністерстві.

Нота МЗС РФ, інформує про даному кроці, спрямована представництва ЄС в Росії.