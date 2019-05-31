Кернес запросив Зеленського Харків

Геннадій Кернес запросив новообраного Президента України Володимира Зеленського відвідати Харків.

Про це міський голова заявив 30 травня під час ефіру передачі «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Нагадаємо, в той день, коли Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду, Геннадій Кернес заявив про створення нової партії.

2 червня в Харкові відбудеться з’їзд партії «Довіряй ділам» під патронатом Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова.

У Харківській області немає осередку партії, засновником якої є нинішній мер Одеси Геннадій Труханов. Відділення «Довіряй справах» (заснована в 1999 році, керівник — Олег Бриндак) є в Одеській, Запорізькій, Львівській, Тернопільській областях.