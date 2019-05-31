В Адміністрації президента відхрестилися від заяв Бориса Шефіра

В Адміністрації президента Володимира Зеленського заявили, що не поділяють думки співвласника студії «Квартал 95» Бориса Шефіра, яку той висловив напередодні в інтерв’ю ЗМІ. Про це йдеться у відповіді прес-служби АП на запит BBC News Україна.

«Він висловив виключно власну думку. Це думка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації президента», — заявили в прес-службі.

Також в АП зазначили, що Борис Шефір не є посадовою особою Адміністрації президента або членом партії «Слуга народу». Так само як не є ні штатним, ні позаштатним радником Зеленського.

«З моменту вступу Володимира Зеленського на посаду Борис Шефір не спілкувався з главою держави», — заявили в АП.