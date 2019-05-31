Відома українська турфірма попередила про масову затримки авіарейсів

Українська туристична компанія Join UP! попередила про затримку відразу одинадцяти авіарейсів. Про це повідомили в прес-службі авіакомпанії, пояснюючи це технічними причинами. Раніше писали про те, як пасажири авіакомпанії застрягли в аеропорту Шарм-Ель-Шейх.

У числі затримуються рейсів:

BKV 2161 Київ (Бориспіль) — Анталія. Орієнтовний час вильоту 14:00 (замість 00:50). Новий час прибуття літака на курорт — 16:30;

BKV 2172 Анталія — Запоріжжя. Орієнтовний час вильоту — 17:30 (замість 4:30). Прибути в Запоріжжі літак повинен прибути в 20:00;

BKV 2171 Запоріжжя — Анталія. Орієнтовний час вильоту — 21:00 (замість 7:50). Орієнтовний час прибуття — 23:40;

BKV 2166 Анталія — Херсон. Орієнтовний час вильоту — 17:50 (замість 11:15) — орієнтовний час прибуття — 20:00;

BKV2561 Київ (Бориспіль) — Анталія. Орієнтовний час вильоту — 12:10 (замість 7:20). Орієнтовний час прибуття — 14:50;

BKV2167 Кривий Ріг — Анталія. Орієнтовний час вильоту — 19:15 (замість 14:25). Орієнтовний час прибуття 21:40;

BKV2562 Анталія — Київ (Бориспіль). Орієнтовний час вильоту — 22:40 (замість 17:50). Орієнтовний час прибуття 1:20 1 червня.

BKV 2116 Київ (Бориспіль) — Шарм-ель-Шейх. Орієнтовний час вильоту — 1:30 (замість 20:00). Орієнтовний час прибуття 1 червня 6:30.

Також за «виробничих причин» відбулися зміни у розкладі рейсів з «Борисполя» до Ларнаки (Кіпр). Літак з Києва вирушить до 22:00 замість 18:10, а зворотний рейс з Ларнаки до Києва вилетить до 1:50 (замість 22:00 31 травня).