Зеленський затвердив новий склад РНБО

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Указ від 31 травня опубліковано на сайті Адміністрації.
Згідно з документом, головою РНБО призначений президент Володимир Зеленський, секретарем – Олександр Данилюк.
Також до нового складу увійшли:
- глава АП Андрій Богдан;
- перший заступник голови СБУ Іван Баканов;
- міністр фінансів Оксана Маркарова;
- заступники глави АП Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка;
- начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.
З нового складу Ради виведено екс-главу АП Райнина, екс-секретаря РНБО Турчинова і Стеця.