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Зеленський затвердив новий склад РНБО

31.05.2019

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Указ від 31 травня опубліковано на сайті Адміністрації.

Згідно з документом, головою РНБО призначений президент Володимир Зеленський, секретарем – Олександр Данилюк.

Також до нового складу увійшли:

  • глава АП Андрій Богдан;
  • перший заступник голови СБУ Іван Баканов;
  • міністр фінансів Оксана Маркарова;
  • заступники глави АП Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка;
  • начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

З нового складу Ради виведено екс-главу АП Райнина, екс-секретаря РНБО Турчинова і Стеця.

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