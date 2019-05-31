Президент України Володимир Зеленський зареєстрував в парламенті законопроект про виборчі права військовослужбовців. Відповідні дані містяться в картці проекту № 10356 на сайті Ради.

Офіційна назва законопроекту — про внесення змін до закону «Про вибори народних депутатів України» щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

Текст документа наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада зібралася на позачергове пленарне засідання для розгляду президентської ініціативи щодо зміни виборчого законодавства. Однак депутати відмовилися включити документи до порядку денного сесії.

Спікер парламенту Андрій Парубій підкреслював, що в ході консультацій компромісу з ключових норм виборчого законодавства не знайшли, і закликав опублікувати текст стенограми.

Через деякий час оприлюднили стенограму консультацій Володимира Зеленського з керівниками фракцій Верховної Ради.