Фельдман потрапив у великий скандал з-за чорного налу на Барабашово

Нападу, побиття, підпали авто, рейдерські захоплення торгових точок.

У Харкові боротьба підприємців ринку «Барабашово» за чисті податки і внески – з договорами та квитанціями про оплату – обернулася страхом за здоров’я і життя. «Другий рік ми відвойовуємо своє право на життя. Сьогодні це так звучить», — пояснюють ситуацію підприємці. У безчинства вони звинувачують народного депутата шести скликань і одного з найбагатших жителів міста – Олександра Фельдмана. Як відомо, він є президентом АТ «Концерн АВЕК і Ко», власником найбільшого в Харкові ринку «Барабашово».

«Наведіть порядок з оплатами»

Ініціативна група підприємців ринку «Барабашово» була створена в лютому 2018 року. Група бореться проти невиправдано високих цін за оренду торговельних точок, хоча павільйони на ринку були побудовані за їх рахунок.

«За ці малюсінькі «коробки» ми віддавали по 50-70 тисяч доларів. У підсумку через магазини, які ми викупили, ми платимо непідйомну оренду», — розповідає підприємець Інна.

Одна з головних вимог ініціативної групи – повернути земельні ділянки, які займає ринок, територіальної громади. Тоді підприємці зможуть укладати прямі договори оренди з Харківською міською радою.

На сьогоднішній день власники торгових точок на ринку «Барабашово» вимагають прямих договорів з Концерном “АВЕК”, який орендує міську землю.

«Ми не хочемо більше брати участь у цих схемах, аферах. Непрозорих, незрозумілих нікому. Ми хочемо від АВЭКа тих же умов, які надає КП «Сучасне місто»: прямий договір без фірм-прокладок на прийнятних умовах», — пояснив Анатолій Бондалетов, підприємець ринку «Барабашово».

Однак прямі договори – це не єдиний плюс. Справа ще і в орендній платі. За словами підприємців, у випадку з КП «Сучасне місто» це в три рази менше, ніж зараз вимагає платити адміністрація ринку «Барабашово».

Хто замовляє активістів «Барабашово»?

Підприємці розповідають, що після того, як вони почали боротися з темними схемами, проти них найняли титушек. Вони шантажують продавців з-за відмови платити незаконні внески, а хто все одно відмовляється – блокують магазини. Були прецеденти, коли псували имуществопредпринимателей – просто викидали на вулицю. Один з великих прецедентів – люди у військовій формі, які представилися службою безпеки адміністрації ринку «Барабашово», вилучили у продавця шуби на велику суму. Мета таких дій – загнати людей в страх, щоб вони продовжували платити в чорну.

Підприємці ринку «Барабашово» з початку цього року неодноразово збирали протестні акції, намагалися потрапити в приймальню до народному депутату Олександру Фельдману, щоб задати йому питання про рекет, здирництво, побори, рейдерство на «Барабашово». Але їх питання залишалися без відповіді.

Так виглядають найманці Фельдмана для наведення порядку на ринку

В виду того, що до підприємців, які не згодні з поборами, навідуються титушки в бронижилетах і шоломах зі спецзасобами, на захист перших став «Національний корпус». І після цього почалося все найцікавіше: загрози перейшли в реальну дію. З різницею в два тижні відразу на двох членів Нацкорпуса були здійснені жорстокі напади. 8 травня напали на Сергія Лінькова, а 21 травня – на Ігоря Блохіна. Останній є лідером ініціативної групи підприємців ринку «Барабашово». Обох били кастетами по голові, Блохіну нападники мало не проломили голову.

23 травня відбувся черговий пікет, але на цей раз вже з фаєрами і димовими шашками. Представники ініціативних груп підприємців ринку «Барабашово», представники «Нацкорпуса» і «Нацдружин» прийшли під стіни обласного главку поліції. А вже звідти – в офіс народного депутата Олександра Фельдмана, який розташований в офісі Концерну АВЕК.

Підприємці розповідають, що пишуть заяви в правоохоронні органи, але поліція закриває очі на безчинства.

«У нас, на «Барабашово», діє організоване злочинне угруповання. Там бандити діють в усіх напрямках. Прізвища відомі. Сергій Анатолійович, ви годуєте нас порожніми обіцянками, а в цей час за нами полюють. Нас будуть вбивати!», — звернулася до Сергія Чижу, заступнику начальника ГУНП в Харківській області, одна з підприємниць.

Саме Олександр Фельдман, на думку активістів, має причетність до того, що зараз відбувається на ринку і по відношенню до підприємців.

«Люди обурені, бо слідство не ведеться. Фельдман далі наймає своїх титушек, які ходять по ринку. Їх стало ще більше», — розповідає один з потерпілих Сергій Лінько.

Підприємці пояснюють, що саме Фельдман зацікавлений у тіньових схемах на ринку. Вони приносять йому чималий дохід. Підтвердження їхніх слів знаходимо в Forbes. «424 тисячі квадратних метрів орендних площ ринку «Барабашово» (підприємець називає його рітейл‐парк) згенерували більше $30 млн виручки – значно більше одеського «Сьомого кілометра» і великих столичних ТЦ», — пишуть журналісти видання.

Примусове виселення

Підприємець Лінько, також член ініціативної групи, розповів, як його виселяли з власного ж магазину. «Та охорона, яка найнята АВЭКом, може будь-магазин відкрити. І ви нічого не зробите, не доведете. Ви повинні розуміти, з ким маєте діло», — констатує він.

Його магазин розбили, а товар викидали просто на вулицю. За оцінкою власника магазину, товарів на загальну суму близько 15 тисяч доларів. Більша половина – зіпсована. До того ж, за його словами, пропали й гроші з каси. Навіть на наступний ранок після інциденту, каже Лінько, кримінальну справу не завели.

Фельдман відповів рейдерами на рейдерів

На все, що відбувається Олександр Фельдман не знайшов нічого краще відповісти, як заявою про політизацію ситуації. Він вважає, що активістів «Барабашово» втягнули в майбутню виборчу кампанію.

На ринку у Фельдмана є лояльний до нього профспілка працівників. З їх допомогою президент Концерну АВЕК, який орендує міську землю під ринок, проштовхує свої інтереси. Через ручних людей на ринку бізнесмен заявляє, що титушки – це нібито метод рейдерського захоплення ринку міською владою.

Вдумайтеся в цей цинізм у тому, що з’явилася ініціативна група, винна наближається гонка у Верховну Раду, а не побори з підприємців. А люди у військовій формі на ринку, що належить Фельдману, не мають ніякого відношення до нього – це рейдери від мерії Харкова.

До речі, не секрет, що між мером Харкова Геннадієм Кернесом і нардепом Олександром Фельдманом досить конфліктні взаємини. У самого ж Фельдмана досі неабиякі мерські амбіції, хоча рейтинг довіри харків’ян до нього, за підсумками виборів, ніколи не піднімався вище позначки в 5-7%.

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