Заборона РФ на постачання нафти може створити проблеми для України – Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк наголошує, що обмеження з боку Російської Федерації на постачання до України дизельного палива, нафти і масел, які мають набути чинності з червня, можуть створити проблеми в Україні, повідомляє Інтерфакс.

“Є проблеми, які створюють нам насправді найбільший ризик, – це проблема втрати транзиту газу через територію України з 1 січня 2020 року. Є проблеми, пов’язані з діями РФ щодо обмеження, які будуть впроваджені з 2 червня і стосуватимуться обмежень щодо постачання дизеля, масел і заборони на постачання нафти”, – сказав Данилюк журналістам на брифінгу в п’ятницю в Києві після наради в РНБО.

Він зазначив, що, наприклад, майже 40% дизельного палива йде до України з РФ. “Це суттєво, і в очікуванні цих обмежувальних заходів саме бізнес мав думати, як диверсифікувати постачання. І це, насправді, відбувається”, – зазначив він.

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Секретар РНБО не виключив, що може “просто відбутися зміна постачальника”, і не буде реального обмеження постачань із РФ.

“Але як країна ми маємо бути до цього (до заборони на експорт із РФ до України нафти і нафтопродуктів – ІФ) готові”, – наголосив він.

Як повідомлялося, Російська Федерація встановила заборону на експорт до України нафти та нафтопродуктів. З 1 червня нафту і нафтопродукти можна буде ввозити з РФ до України лише за спеціальним дозволом.

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