Портнов виклав аудіо, в якому Пашинський називає Луценка — «пасивним гомосексуалістом»

Екс-заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича, юриста Андрій Портнов опублікував в мережі розмова-компромат голови парламентського Комітету парламенту з нацбезопаности Сергія Пашинського. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

При цьому за «аудіофайл і гарну роботу» він подякував главу СБУ Василя Грицака.

Як повідомив Портнов, в розмові прекрасно все – «як годував з руки депутатів, призначав начальників поліції, безстрашно ображав і давав завдання чолі НАБУ».

Скріншот: Telegram/t.me/PortnovUA

«Країна» публікує розшифровку розмови цілком:

— Я можу розповісти свою останню розмову з Найємом. Я ж, половину з них я особисто вигодував. З цієї руки, бл….

— Я здогадувався, але просто не озвучував.

— Неважливо. Це був чи то 15-й, чи то 16-й. Він підходить до мене: «Сергій Володимирович, я хочу бути начальником поліції». А це був останній розмова, а він в той момент був начальником конкурсної комісії в Краматорську. Я кажу: Ну дивись, ти так і працюй. Ти хочеш бути начальником поліції? Ти готовий на це покласти своє життя? Ти зараз (нерозбірливо)… начальником Краматорської поліції. Ти рік пропрацюєш, ти подивишся… Якщо в тебе все буде виходити, ми переведемо тебе в Дніпропетровський або Одеський, в якесь гівно, і ти попрацюєш начальником обласної поліції. І якщо ти відбудешся, я тебе… гарантую начальником поліції (нерозбірливо).

Він на мене подивився (і сказав): а мене не влаштовує. Ну звичайно, бл*, я кажу, одразу міністром! І він ось це образився і десь поливав мене брудом. Ну у людей, у них хвороблива зарозумілість, розумієте? У них месіанство ось це. Це люди, які… ну ось неважливо. Мені їх не шкода, але вони… Це самознищення особистості. Лещенко, сучонок, це ж легенда… Я Лещенко на своєму катері в перший раз повіз в Межигір’ї, це ж пам’ятаєте, перший репортаж. І ця маленька падла за якусь х*рню почала мене поливати брудом. А я до нього ставився, як до свого сина. І пішло-поїхало.

Більш того, у чому ще проблема. Проблема цієї сучки —– НЕРОЗБІРЛИВО

що така неформальна політика Америки – це прибрати всю еліту і ось цих всіх Найемов, всіх (…) ставити на місце. Коли Я це зрозумів … Я приходжу до Ситнику, кажу: «Ситник, дивись, що вийде. Ти приберешь цю еліту, а на це місце не прийдуть ось ці. На це місце прийдуть ті, кого у нас (….). Ти це розумієш?» І знаєш, що каже це чмо? «Так, я розумію». Я кажу, ти понимешь, як довго ти будеш за них жити? Каже, розумію. Ну так що ж ти, сука, робиш? Після цього я (…) Після цього я поставив хрест і п***ц. Тебе не існує. (…)

Тобто, розумієте, є базові речі. Чому, щоб ви ще розуміли, ось я погано ставився до Олени Зеркаль, наприклад. Вважав її аферисткою і кар’єристкою. А за сьогоднішній вчинок вона у мене довічно отримала плюс, і вже що б вона не робила… Навіть якщо вона буде в ресторані голими танцювати, вона вже все, вона вже ось серед нормальних.

(…) Я можу скільки завгодно, умовно кажучи, говорити що Луценко – пасивний гомосексуаліст і пора б вже його у**ать. Але при цьому я розумію, що в якісь такі важливі моменти нікуди він, с*ка, не дінеться і все одно він буде стояти поруч. А по всім іншим такого розуміння немає. Є інше розуміння – що люди (…) свідомо, зі своїх інтересів, знищували моя держава, тому що думали, що вони отримають якісь дивіденди. А в результаті дивіденди отримали Коломойський із Зеленським! Ось у чому проблема! А я їм казав – не робіть цього. Ви нікому не потрібні. А вони щиро, ці Шабунины, б**дь, ці всі… Вони ж для себе. Вони брехали, вони (…) Я ще в 15 році, я для них був авторитетом. Я викликав, я з ними намагався… Кажу: ви знищуєте країну. Ви не мене знищуєте, я все одно, с*ка, буду. Незалежно ні від чого. Ви знищуєте країну, думаєте, що розчищаєте собі (…), ви іншим розчищаєте. І на жаль, я виявився абсолютно прав. Тому що вони розчистили шлях не собі.

Їх зараз сприймають все як клоунів, як паяців. Вони ж щиро вважали, що вони еліта, нові люди, ми прийдемо, ми знаємо, як треба. А закінчилося тим, чим закінчилося. Що прийшов реальний пацан Богдан, і він щас… При Богдані вони там не поговорять, це тобі не демократ в маминій кофті Порошенко.

Зазначимо, що з ким саме веде розмову Пашинський не уточнюється.