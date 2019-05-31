Київська школа економіки може закритися або переїхати в іншу країну з-за закону про мову

Почесний президент Київської школи економіки (KSE) і перший заступник голови ради Нацбанку України Тимофій Милованов розкритикував новий закон про українську мову з-за введеного ним вимоги викладати українською мовою.

Навчання в KSE йде тільки англійською, школа змушена буде вибирати — закритися, піти в тінь або переїхати в іншу країну, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми будемо платити штрафи, відмовлятися від ліцензії, переїжджати в іншу країну…

Школа двадцять років викладала незаконно. З 2016 року отримала ліцензії і стала входити в систему.

Ми підемо назад в підпіллі. Якість освіти важливіше», — написав він у Facebook.

Милованов підкреслив, що сучасна економічна освіта у світі ведеться англійською мовою.

«Якщо Україні не потрібні сучасні економісти, то це право України. Але перетворювати економічна освіта в Київській школі економіки в цирк ми не будемо… нікому в світі і в Україні не потрібні економісти, які навчаються українською», — заявив він.

Почесний президент школи допустив, що за умови бюджетного фінансування держава може вимагати навчання українською, однак KSE отримує гроші від донорів і обмежена в ресурсах.

Милованов також проти компромісу у вигляді введення декількох курсів українською. На його думку, у цій ситуації необхідно змінити норми закону.

Як відомо, екс-президент Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної.

Згідно йому, мовою освітнього процесу буде українська, але держава буде сприяти вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської. Одна або декілька дисциплін можуть викладатися на двох або більше мовами — державною, англійською або інших офіційних мовах Європейського союзу. Закон, за винятком окремих його положень, набуде чинності через два місяці після публікації.

Київська школа економіки була заснована в 1996 інститутом Economic Education and Research Consortium та благодійним фондом Євразія (Eurasia Foundation). У 2017 році магістерські програми школи отримали ліцензію від Міністерства освіти і науки України, а в 2018 році — державну акредитацію. У 2018 році в освітні програми KSE також додалася МВА в області штучного інтелекту і аналізу даних і бакалаврська програма з економіки та підприємництва спільно з Стокгольмській школі економіки в Ризі.