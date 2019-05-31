Премьер Малайзии подозревает Украину в крушении рейса MH17

В правительстве Малайзии не увидели никаких убедительных доказательств вины РФ в крушении пассажирского “Боинга” малазийской авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе летом 2014 года.

Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Его цитирует местное издание MalayMail. Он сообщил, что считает недоказанной главную версию нидерландского следствия.

Власти Малайзии, по результатам расследования которое проводили Нидерланды, согласны только с тем, что сбившая лайнер ракета могла быть сделана в России или Украине.

“Она (ракета – прим. ред.) могла быть сделана и в Украине. Нужны убедительные доказательства, чтобы говорить о том, что ее выпустили русские, а не сепаратисты и не украинское правительство – у него ведь тоже есть такие ракеты”, – цитирует малазийское издание слова премьер-министра.

Он предположил, что за “крушение ответственны плохо дисциплинированные солдаты – а российские военные наверняка отличили бы “Боинг” от военного самолета”.

Также премьер сообщил, что малайзийской стороне не предоставили доступ к экспертизе, а она, по мнению властей Малайзии, может быть направлена не на поиск истины, а на поиск доказательств вины России. Отмечается, что в расследовании участвуют силы, заинтересованные в таком результате.

“Если бы нейтральная сторона изучала и делала доклад (о виновных в катастрофе MH-17 – прим. ред.), Малайзия готова принять выводы, но здесь у нас есть стороны с политическими интересами в этом вопросе”, – добавил он.

В мае 2018-го совместная следственная группа пришла к заключению, что “Боинг” авиакомпании Malaysia Airlines сбили системой ПВО “Бук”, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено.

Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились власти Австралии, Евросоюза и НАТО. При этом министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

“Боинг-777” авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Источник – strana.ua

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