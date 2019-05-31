Віктор Скаршевський: “Середня зарплата зростає, реальні доходи скорочуються”

Середня зарплата зростає, реальні доходи скорочуються.

Середня місячна зарплата в доларовому еквіваленті в березні 2019 року майже досягла рівня березня 2013 року – $385 березень 2019 і $394 березень 2013.

Але, для виміру рівня життя середня зарплата в Україні – не дуже об’єктивний показник.

По-перше, середня заробітна плата, що розраховується Держкомстатом, навіть не середня температура по лікарні, тому що охоплює не всіх працюючих – всього 7,6 млн українських громадян з 16,3 млн зайнятих, тобто менше половини.

По-друге, Держкомстат вважає середню зарплату, як середню арифметичну, а не медіанну, як в інших країнах, що призводить до завищення показника середньої зарплати в Україні.

По-третє, підвищення номінальною зарплати відбувається не з-за створення нових робочих місць, інвестицій і підвищення продуктивності, а через дефіцит робочої сили з-за масової трудової міграції.

По-четверте, у структурі доходів, зарплата становить менше половини – 45%. Другу половину складає соціальні виплати – 37-40% і доходи самозайнятих.

Якщо дивитися на реальний наявний дохід, то доходи українських громадян, з урахуванням інфляції, порівняно з 2013 роком не збільшились, а зменшились – на мінус 12,4%. При тому, що реальна зарплата порівняно з 2013 року, зросла на 6,3%.

По-п’яте, у структурі витрат українських громадян різко збільшилися витрати на житлово-комунальні послуги – з 9% в 2013 році до 18% у 2018. Так що, навіть такий же дохід, як в 2013 році не забезпечує такий же рівень життя.

Якщо ж порівняти середню зарплату в Україні з іншими країнами, то побачимо, що Україна суттєво відстала навіть від найближчих сусідів:

– середня зарплата в Україні в 1,4 рази менше, ніж у Білорусі, в 1,6 рази – ніж у Росії, в 1,8 рази – ніж у Польщі та Словаччині, в 3,3 рази – ніж у Чехії (див. графік).

Джерело – Фейсбук Ст. Ськаршевського