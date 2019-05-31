У Японії виявили окам’яніла зграю рибок

Вапнякова сланцева плита знайшлася у фондах одного з японських музеїв. Вона прибула сюди c розкопок на знаменитій північноамериканської формації Грін-Рівер. Розташована на територіях нинішніх штатів Колорадо, Вайомінг і Юта, формація зберегла свідчення епохи еоцену, яка тривала між 56 і 34 мільйонами років тому. Саме тоді оформився більшість сучасних загонів ссавців, риби вже демонстрували розвинену соціальну поведінку.
До такого висновку прийшли Нобуяки Мицумото і його колеги з університету арізони, які досліджували унікальну скам’янілість. Вчені відзначили, що зафіксоване в камені рух рибок очевидно узгоджено і вказує на те, що вже тоді риби давно і впевнено взаємодіяли один з одним в зграях. Така поведінка дійсно вважається досить давнім, проте прямих свідчень цьому знаходиться вкрай мало.
Автори дослідження нарахували в цілому 259 дрібних риб вимерлого виду Erismatopterus levatus. Важко сказати, що саме вбило їх, зафіксувавши в такому положенні: це міг бути, наприклад, обвал берега або дюни. Так чи інакше, рибки виявилися відображені немов на фотографії, і із загального числа 259 штук лише кілька «відбилися від зграї.
Експрес-інформація по країні
Японія – острівна держава в Східній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Токіо
Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,
Кавасакі, Сайтама
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)
Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)
Офіційна мова – японська
Релігія – синтоїзм, буддизм
ІЛР – 0,891 (20-я в світі)
ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)
Валюта – японська йена
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», скам’янілість, знайдену школярем, ідентифікували як тираннозавроида.
За матеріалами Naked-science
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