У Японії виявили окам’яніла зграю рибок

Вапнякова сланцева плита знайшлася у фондах одного з японських музеїв. Вона прибула сюди c розкопок на знаменитій північноамериканської формації Грін-Рівер. Розташована на територіях нинішніх штатів Колорадо, Вайомінг і Юта, формація зберегла свідчення епохи еоцену, яка тривала між 56 і 34 мільйонами років тому. Саме тоді оформився більшість сучасних загонів ссавців, риби вже демонстрували розвинену соціальну поведінку.

До такого висновку прийшли Нобуяки Мицумото і його колеги з університету арізони, які досліджували унікальну скам’янілість. Вчені відзначили, що зафіксоване в камені рух рибок очевидно узгоджено і вказує на те, що вже тоді риби давно і впевнено взаємодіяли один з одним в зграях. Така поведінка дійсно вважається досить давнім, проте прямих свідчень цьому знаходиться вкрай мало.

Автори дослідження нарахували в цілому 259 дрібних риб вимерлого виду Erismatopterus levatus. Важко сказати, що саме вбило їх, зафіксувавши в такому положенні: це міг бути, наприклад, обвал берега або дюни. Так чи інакше, рибки виявилися відображені немов на фотографії, і із загального числа 259 штук лише кілька «відбилися від зграї.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

Прапор



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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», скам’янілість, знайдену школярем, ідентифікували як тираннозавроида.

За матеріалами Naked-science

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