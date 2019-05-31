Росія намагається протягнути падаючі «Суперджеты» на світові ринки

Витративши сотні мільйонів доларів на створення нікому не потрібних літаків, росіяни отримали купу проблем і цілком передбачувані збитки. Але тепер путінські махінатори намагаються напарити Sukhoi Superjet 100 іншим країнам. Причому в обхід санкцій і чужими руками.

Російське акціонерне товариство «Об’єднана авіабудівна корпорація» розпочала створення нової авіакомпанії у Вірменії, куди і сплавят проблемну продукцію «Сухого».

Флот підприємства буде складений виключно з літаків проекту 883 100, які регулярно потрапляють у надзвичайні ситуації.

Нова авіакомпанія, як задумали терористи, буде виконувати рейси по півдню Росії, але це ще половина біди. Проблема в тому, що «Суперджеты» найближчим часом можуть літати в країни Європи і на Близький Схід. А з урахуванням того, що вони представляють реальну небезпеку, дії влади РФ виглядають дико. Втім, у випадку катастрофи росіяни вільно перенесуть відповідальність за подію на вірменських представників компанії.

До речі, виходом на новий ринок путінські злочинці не просто можуть вирішити проблему використання паршивих літаків хоч десь, але і посунути українські лайнери. З-за появи «Суперджетов» на міжнародній арені може знизитися попит на аналогічні модифікації Ан-148 і Ан-158, які хоч і є безпечними, але обходяться дорожче російських моделей. «Антонов» також націлений на ринки країн Близького Сходу і Азії, так що інтереси України й Росії перетинаються.

Примітно, що проект «Сухого» взагалі нерентабельний, оскільки його авіаційно-технічні характеристики в порівнянні з аналогічними лайнерами нижче на кілька порядків. При цьому виробляються літаки наполовину з іноземних деталей, а одна десята частина з них і зовсім зроблена в США, так що в разі посилення санкцій збірки «Сухих» просто припиняться. Втім, при сприятливих умовах можна пускати на донорство впали «Суперджеты».

Ну, а вишенькою на тортик може послужити прорахунок «Об’єднаної авіабудівної корпорації» при втіленні в життя проекту «вбивці флагманів» — середньомагістрального пасажирського літака МС-21. Спочатку на створення лайнера хотіли витратити 100 мільярдів рублів, але вже зараз кошторис зріс майже в три рази. Велика частина грошей вже витрачено і освоєна, так що відступати вже нікуди, але при цьому терміни початку виробництва вже чотири рази зміщувалися — з 2017 на 2025 рік. Так що є всі шанси, що черговий провальний проект РФ взагалі не тільки не злетить, але і не викотиться з ангара.