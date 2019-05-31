Вакарчук хоче запатентувати гасло «Слава країни»

Компанія лідера політичної партії «Голос» Святослава Вакарчука «Суперсиметрія» подала заявки в український інститут інтелектуальної власності (укрпатент) на реєстрацію чотирьох політичних товарних знаків.

Зокрема, мова йде про слоганах і візуальних компонентах: «Слава — країні!», «Справжні зміни», «Політична партія «Голос» і «Голос змін».

Відповідно до визначених у заявках класифікаціями, зазначені торгові марки Вакарчук планує використовувати для поліграфії і піару, а також у сфері освіти. У заявці на реєстрацію бренду «Слава — країні» зазначено також фінансове спонсорство, надання допомоги малозабезпеченим і аналіз комп’ютерних систем.

Фото: скріншот base.uipv.org