Ліквідація «ЛДНР»: Пушилин і Пасічник скоро попрощаються з життям – ІВ

Поставлені Москвою ватажків терористичних, не визнаних світовим співтовариством Луганської та Донецької «народних республік» Леонід Пасічник і Денис Пушилин відповідно, дуже скоро можуть попрощатися, ні, не зі своїми посадами», а з життями.

Таке повідомлення на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав народний депутат ВРУ, координатор «Інформаційного опору» Дмитро Тимчук.

Зокрема, політик акцентував свою увагу на тому, що в псевдореспубликах Донбасу активізувалися місцеві спецслужби – так звані «МГБ». Вони з «великим апетитом» шукають трьох «диверсантів з України». Неіснуюче відомство поширює дезінформацію про те, що цих уявних диверсантів підготували «інструктори з США» для виконання особливої місії – ліквідації ватажків «ЛДНР» — Пасічника та Пушилина.

Також у повідомленні зазначається, що вони вже були закинуті на територію окупованих районів Донецької та Луганської областей. Звичайно ж, версія бойовиків про укрДРГ вельми сумнівна, але самому Пасічнику та Пушилину не завадило б насторожитися, адже такі чутки можуть бути інформаційних прикриттям для Росії для виконання цієї ліквідації головних терористів ОРДЛО.