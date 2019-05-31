У Києві перевірили пляжі: ситуація сумна

У Києві назвали міські пляжі, у воді яких фахівці виявили перевищення вмісту кишкової палички та інші відхилення від державних санітарних норм.

За даними спостережень 21 травня відхилення за мікробіологічними показниками було зафіксовано на пляжах «Веселка», «Веселка», «Тельбін», «Вербний», «Троєщина», «Галерна», «Тельбін». Нагадаємо, в мережі порівняли фото відпочиваючих в аннексированном Криму і в Одесі.

Як заявив заступник керівника Госпотребслужбы Києва Дмитро Байраченко, повторне дослідження проб води було взято 27 травня. Тоді кишкову паличку знайшли на пляжах «Веселка», «Райдуга» і «Тельбін».

«Санітарно-хімічні показники в цей період, тобто проби води відкритих водойм не відповідали вимогам встановлених нормативів на пляжі «Вербний», «Галерна», «Троєщина», «Райдуга» і «Тельбін», — повідомив фахівець Укрінформу.

Крім того, на пляжах «Галерна», «Троєщина» і «Чорторий» триває капітальний ремонт, тому вони не готові до організації відпочинку. А на пляжі «Вербний», «Передмостная Слобідка», «Веселка» і «Веселка» не оновлено пісок, а також не облаштовані медичні пункти.

Всього управлінні комунального підприємства «Плесо» знаходяться 14 пляжів Києва.