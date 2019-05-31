Президент України Володимир Зеленський найближчим часом планує відвідати Париж, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

“Найближчим часом президент Зеленський планує візит до Парижа, і президент нашої республіки Емманюель Макрон доручив мені провести підготовчу роботу до цього візиту”, – сказав міністр журналістам біля будівлі АП після зустрічі із Зеленським у п’ятницю в Києві.

Глава МЗС Франції зазначив, що вони з президентом України вже проаналізували весь спектр українсько-французьких відносин.

“Я почув з боку Зеленського сильне бажання працювати над подальшим посиленням двосторонніх відносин і робити це шляхом конкретних справ у тих сферах, які представляють для нас спільний інтерес”, – повідомив Ле Дріан.

Джерело – interfax

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