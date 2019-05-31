Разумков розповів, можуть колишні нардепи стати членами партії «Слуга народу»

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков повідомив, що станом на 31 травня вже близько 20 тис. чоловік висловили своє бажання стати членами партії. Про те, чи можуть претендувати на членство колишні і діючі нардепи, він розповів в ефірі соціально-політичного ток-шоу «Голос народу» на «112 Україна».

«На сьогодні на ранок (п’ятниця, 31 травня, — ред.) – я, на жаль, не готовий зараз відповісти – заявок на те, щоб приєднатися до партії «Слуга народу», було близько 20 тисяч. Тому я думаю, що партія «Слуга народу» буде рости в тій же геометричній прогресії, в якій зростала команда Зеленського, починаючи з 1 січня 2019 року», — розповів Разумков.

Він також відповів на питання, чи можуть нардепи парламенту поточного скликання та колишні депутати стати членами партії.

«Якщо ж ми говоримо про колишніх народних депутатів – я зараз не готовий відповісти, чи будуть вони, як члени партії… Мова про те, чи будуть вони балотуватися від партії «Слуга народу». На сьогоднішній момент йде відбір мажоритарників — люди подають заявки, проходять досить такий серйозний конкурс, це не просто написати «я хочу бути депутатом» і на цьому все закінчується. Кому буде цікаво – можуть зайти подивитися ці критерії на сайті sluganarodu.ua там треба заповнити, після цього це резюме з усіма матеріалами буде проходити і СБУ, і достатньо прискіпливо вивчатимуть ці матеріали представники HR-агентств. Так от, в цьому плані як чинним, так і народним депутатам, які були раніше, не рекомендую витрачати свій час, заходити на сайт, оформляти ось ці речі», — констатував Разумков.

Як повідомлялося, 24 травня стартував виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня поточного року. 20 травня президент Володимир Зеленський розпустив парламент восьмого скликання.