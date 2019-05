На Сицилії прокинувся вулкан Етна

Гора Етна є найвищим діючим вулканом в Європі. Її висота — майже 3 300 метрів. Вона розташована в густонаселеному районі, і хоча на схилах Етни офіційно заборонено будувати що б то не було, особливо житлові будівлі, місцеві жителі широко нехтують забороною і будують нелегально. У підсумку схили Етни забудовані житловими будинками, в тому числі шикарними віллами.

See Mount Etna volcano spews lava and ash into the sky#Etna#Italy pic.twitter.com/dDPFstmtlO

— Press TV (@PressTV) 31 травня 2019 р.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Розрахунок нелегальних будівельників можна зрозуміти: вже століттями Етна не завдавала серйозної шкоди людям і будов, хоча виверження відбуваються регулярно (останнє велике — у 2008 році; з-за попелу аеропорт Катанії довелося закрити останній раз в 2011 році).

Зараз, коли спостерігається нова активізація вулкана, два потоки лави простяглися вниз, але всього на кілька сотень метрів. Струс внутрішніх магматичних каналів досягла середніх значень і потім стало зменшуватися.

Вулкан також викинув хмару попелу, однак не настільки велике, щоб воно могло вплинути на роботу аеропорту Катанії, який функціонує нормально.

View this post on Instagram

#30maggio2019 #eruzione #etna #guideetnanord #summitcraters #landscape #mountain #mountains #volcano #volcanoes #gas #guidetnanord #linguaglossa #nature #natgeo #sicily #sicilia #tourists #outdoor #trekking #hiking #beautifuldestinations #volgoitalia #yallersitalia #volgosicilia #excursion #igers_catania #ig_sicilia #volgocatania

A post shared by Biagio Ragonese (@biagioragonese) on May 30, 2019 at 3:46pm PDT