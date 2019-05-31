Супрун розповіла, як можна швидко і безболісно кинути палити

Любителям тютюну необхідно замінити свою шкідливу звичку чим-небудь корисним. Про це розповіла в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Вона нагадала про те, що існує два типи залежності від нікотину — фізична і соціальна.

Фізична залежність, за інформацією Супрун, виникає з-за того, що нікотин стимулює в мозку вироблення ендорфіну. Тому, нам так подобається і ми хочемо ще.

Супрун уточнила, що подолати фізичну залежність вкрай складно.

«Щоб кинути палити, якщо у вас фізична залежність, потрібно «протриматися» без куріння хоча б місяць. Неприємні симптоми є тимчасовими і тривають зазвичай 3-4 тижні, поки організм не звикне до життя без нікотину. Якщо «синдром відміни» проходить дуже важко, можна спробувати медикаментозну допомогу: наприклад, препарати нікотинозамісної терапії, які дозволяють полегшити неприємні симптоми. Зверніться до свого лікаря», — пише вона.

Однак, існує і соціальна, або ж поведінкова залежність від сигарет. Наприклад, деяким важко приставити кави без куріння або ж звичайну прогулянку ввечері. Супрун порадила в такому випадку замінити шкідливу звичку на корисну. Наприклад, кава замінити на чай, а ввечері послухати музику.

Супрун також дала поради українцям, як позбутися шкідливої звички назавжди.