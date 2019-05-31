Супрун розповіла, як можна швидко і безболісно кинути палити

Любителям тютюну необхідно замінити свою шкідливу звичку чим-небудь корисним. Про це розповіла в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.
Вона нагадала про те, що існує два типи залежності від нікотину — фізична і соціальна.
Фізична залежність, за інформацією Супрун, виникає з-за того, що нікотин стимулює в мозку вироблення ендорфіну. Тому, нам так подобається і ми хочемо ще.
Супрун уточнила, що подолати фізичну залежність вкрай складно.
«Щоб кинути палити, якщо у вас фізична залежність, потрібно «протриматися» без куріння хоча б місяць. Неприємні симптоми є тимчасовими і тривають зазвичай 3-4 тижні, поки організм не звикне до життя без нікотину. Якщо «синдром відміни» проходить дуже важко, можна спробувати медикаментозну допомогу: наприклад, препарати нікотинозамісної терапії, які дозволяють полегшити неприємні симптоми. Зверніться до свого лікаря», — пише вона.
Однак, існує і соціальна, або ж поведінкова залежність від сигарет. Наприклад, деяким важко приставити кави без куріння або ж звичайну прогулянку ввечері. Супрун порадила в такому випадку замінити шкідливу звичку на корисну. Наприклад, кава замінити на чай, а ввечері послухати музику.
Супрун також дала поради українцям, як позбутися шкідливої звички назавжди.
- знайдіть однодумців, обговорюйте свій план і досягнення з рідними або друзями. Отримати пораду професіоналів можна скориставшись безкоштовним сервісом для людей, які хочуть кинути палити;
- знайдіть для себе вагому мотивацію. Чітко сформулюйте, чому ви відмовляєтеся від куріння. Запишіть цю причину на лист і повісьте нагадування на видному місці;
- виберіть конкретну дату і час, коли кинете курити, і підготуйте план.