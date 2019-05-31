Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів заявив, що минулого року в Україні зафіксували найнижчий рівень тіньової економіки за останні 11 років.

Як повідомив він в ході години запитань до уряду в парламенті, рівень тіньової економіки становить 30% від ВВП.

«У 2018 році в Україні зафіксовано найнижчий рівень тіньової економіки за останні 11 років — 30% від ВВП. Це на 10 процентних пунктів нижче, ніж у 2015 році», — зазначив Кубів.

Крім того, віце-прем’єр підкреслив, що економіка припинила падіння в 2016 році і з тих пір сукупно зросла на 8,4%. У першому кварталі 2019 року зростання склало 2,2%.