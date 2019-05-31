Загинула мати з 3-річною дитиною: біля Кам’янець-Подільського вантажівка розчавила легковик

У п’ятницю, 31 травня, біля Кам’янця-Подільського на Хмельниччині сталося ДТП, в результаті якого загинули троє людей.

Серед жертв – мати з 3-річною дитиною. Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Хмельницькій області.

Відзначається, що легковий автомобіль «Chevrolet Aveo» зіткнувся з вантажівкою MAN близько 13:00 біля села Колибаївка Кам’янець-Подільського району.

За попередніми даними, 54-річний водій «Chevrolet» не врахував дорожньої обстановки та скоїв виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив лобове зіткнення з вантажним автомобілем під керуванням 53-річного жителя Чернівецької області.

Водій легкового авто, а також двоє його пасажирів – 25-річна жінка з донькою – загинули на місці. Водій вантажівки залишився живий.

«Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», – повідомили правоохоронці.