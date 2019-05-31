«40 країн снаркоманились?» Супрун різко висловилася про «дітей з косяком»

Легалізація медичного канабісу в Україні повинна асоціюватися з лікуванням тяжкохворих пацієнтів, а не з вживанням його в якості наркотику.

На це звернула увагу в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. «Не треба представляти тяжкохворих людей, особливо дітей з «косяком», – написала вона в Facebook, закликавши відійти від стереотипів.

«Є різні способи споживання канабіноїдів: масла, таблетки, мазі, куріння і вапоризація. Дітям при епілепсії прописують пероральний прийом канабіноїдів», – пояснила вона.

«Використовувати канабісу в медичних цілях – нормальна світова практика. На сьогодні лікувальні властивості канабісу визнані. Ліки на його основі можна в 44 країнах, включаючи ЄС, наприклад у Польщі, Чехії, Хорватії, Бельгії, Німеччини, Австрії, а також в Канаді і США», – підкреслила в.о. міністра.

Вона також розвінчала популярні міфи про каннабисе. Так, за словами Супрун, в разі легалізації в медичних цілях, його оборот буде чітко врегульовано законодавством.

«Медичні препарати з вмістом канабісу не викликають звикання або залежності. Каннабіноїди, що в них містяться – це в основному речовина каннабидиол. Воно майже не має психотропної дії, знеболює, розслабляє і гальмує», – пояснила чиновниця.

За її словами, препарати з вмістом канабісу можна буде отримати тільки після відповідного діагнозу, виключно за рецептом і в дозуванні, яке визначить лікар.

Також Супрун розповіла, що згідно з клінічними дослідженнями, канабіс далеко не такий шкідливий, як, наприклад, абсолютно легальні в Україні алкоголь і тютюн. В антирейтингу він займає 11 місце, тоді як спиртне – 9, а нікотин – 5.

«Доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу – це реалізація їх права на медичну допомогу. Важливо підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях і медицині і поширювати більше правдивої інформації про це», – резюмувала Супрун.