Україна домовляється про безвизе з Коста-Рікою

Україна розпочала переговори про запровадження безвізового режиму з Коста-Рікою. Про це повідомляє Міністерства закордонних справ України.
Зокрема, сторони проаналізували стан та перспективи співпраці у візово-міграційній сфері, розглянули питання захисту прав громадян і компаній.
«З метою інституалізації рішення коста-риканська сторони щодо введення безвізового режиму для в’їзду на її територію для громадян України досягнута домовленість про укладення відповідної двосторонньої угоди про безвизе», – йдеться в повідомленні МЗС.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Україна і Мексика готуються ввести безвиз.
За матеріалами «Кореспондент»
Читайте також:
У квітні для українців почне діяти безвиз з Таїландом
Українці отримали безвиз з Уругваєм