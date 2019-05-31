Україна домовляється про безвизе з Коста-Рікою

Україна розпочала переговори про запровадження безвізового режиму з Коста-Рікою. Про це повідомляє Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, сторони проаналізували стан та перспективи співпраці у візово-міграційній сфері, розглянули питання захисту прав громадян і компаній.

«З метою інституалізації рішення коста-риканська сторони щодо введення безвізового режиму для в’їзду на її територію для громадян України досягнута домовленість про укладення відповідної двосторонньої угоди про безвизе», – йдеться в повідомленні МЗС.

Експрес-інформація по країні

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Україна і Мексика готуються ввести безвиз.

За матеріалами «Кореспондент»

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