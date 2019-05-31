«Смертельний ризик»: Стрільців назвав те, що він живий, і залишається на волі — дивом

Одіозний російський військовий, колишній ватажок терористів самопроголошеної «Донецької народної республіки» останнім часом буквально з дня на день дивує суспільство одкровеннями про свої діяння на Сході України, вбивства живих людей, українських захисників, а також інших незаконних діях.

Як інформує replyua.net у своєму акаунті в соціальній мережі він написав, що зараз у нього немає ніяких приводів для радості. Також він заявив, що «свідомо йшов на смертельний ризик на Сході української держави в зоні проведення тоді ще Антитерористичної операції, однак просто дивом йому вдалося залишитися живим і бути зараз на свободі».

Нагадаємо, раніше сьогодні ми вже повідомляли, що екс-ватажок донецьких терористів Ігор Гиркин-Стрільців заявив, що він шкодує про одне – «що мало врізав бійцям Збройних сил України». За його словами, якби не певні слабкі особи в Кремлі, то він би ще в 2014 році влаштували б «всім хана» на Донбасі. Також раніше повідомлялося, що вбивця українців повідомив, що він особисто віддавав накази бойовикам розстрілювати полонених українських громадян без суду і слідства.