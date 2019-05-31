На Волині виявили масове поховання людей: моторошні фото

У місті Дубно Рівненської області на території військової частини ОК «Захід», де раніше була розташована виховна колонія, знайшли залишки масових поховань.

Про це повідомляється в місцевому співтоваристві «Це Рівно один» у Facebook.

«В місті Дубно на території військової частини ОК «Захід», де раніше була розташована виховна колонія, проводять розкопки розстріляних в’язнів у 1941 році», — йдеться в повідомленні.

«В Дубно, на територію колишньої в’язниці, зараз після АТО переїхав на ротацію підрозділ мого чоловіка. Занедбану територію віддали їм під казарми. Днями, коли почалися ремонтні роботи проводили каналізацію, знайшли залишки масових поховань», — написала в Facebook користувач Таїса Гайда.

Припускають, що це знищені НКВДшниками репресовані українці.