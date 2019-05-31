У Новій Зеландії зареєстрували петицію щодо визнання Голодомору в Україні геноцидом

Уряд Нової Зеландії просять визнати сталінський Голодомор в Україні 1932-1933 років актом геноциду.

Відповідну петицію розміщено на сайті парламенту Нової Зеландії.

“Палата представників закликає уряд визнати український Голодомор 1932-33 років геноцидом і засудити будь-яку спробу заперечувати чи викривляти цю історичну правду як щось менше геноциду”, – йдеться у петиції.

Автор петиції наголошує, що організований радянською владою Голодомор відповідає визначенню геноциду. “Термін “Голодомор” стосується голоду мільйонів українців у 1932-1933 роках внаслідок радянської політики. Голодомор відповідає визначенню геноциду згідно з Конвенцією про запобігання та покарання злочину геноциду у ст. 2, що визначає геноцидом навмисні дії, які створюють умови життя, що призводять до фізичного знищення в цілому або частково національної, етнічної, релігійної або расової групи”, – пояснює автор петиції.

Станом на 22:00 до п’ятниці, 31 травня, петиція набрала 1004 голосів. До кінця збору підписів залишилося 176 днів.