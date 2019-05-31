«Міст Кличка» вкриють кулею «суперброньованого» скла

Скляну ділянку пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою в Києві вкриють кулею «суперброньованого» скла.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що 31 травня побував побував на мості і оглянув скляну ділянку, яка наразі закрита. «Скло безпечне. Альо, через проблеми зі змінною захисною скло-плівкою, яка страждає і від вандалів, і від великого напливу людей, її вирішили замінити ще однією кулею товстого суперброньованого скла. І вже найкращі фахівці, зокрема й іноземні, готуються до реалізації цієї роботи», — зазначив Кличко.

Він додав, що в разі появи подряпин на цьому шарі, їх можна просто полірувати. Кличко пообіцяв, що скляну ділянку мостом відкриють «за декілька тижнів».

Нагадаємо, 25 травня у Києві відбулася урочиста церемонія відкриття пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою. Його будівництво обійшлося у понад 400 мільйонів гривень.