Адвокат українського політв’язня Гриба заявила, що її тричі не пустили до підзахисного в СІЗО

Адвокат засудженого в Росії українця Павла Гриба заявила, що її тричі не пустили до свого підзахисного в СІЗО.

Про це вона розповіла в коментарі виданню МБХ медіа.

«Мене до нього не пускають, я тричі до нього ходила, сиділа там цілий день, але безрезультатно – кажуть, все зайнято, не можуть пустити», – сказала Марина Дубровіна. За її даними, Грибу, як і раніше, не надають медичну допомогу, якої він потребує. Вона додала, що сторона захисту направляла звернення на ім’я уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової, однак відповідь не була отримана.

Нагадаємо, 22 березня російський суд оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого в РФ у «сприянні терористичній діяльності» і нині важко хворого. Його засудили до 6 років позбавлення волі.