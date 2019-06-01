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Садовий повідомив, хто буде йти на вибори Ради від «Самодопомоги»

01.06.2019

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що готовий очолити фракцію «Самопоміч» на позачергових виборах парламенту.

За його словами, у партії вирішили випробувати відкриті списки і «зробили перший важливий крок».

Мер Львова зазначив, що всі депутати Ради «Самодопомоги» пройшли рейтингування в кожному регіоні, і найближчим часом буде опублікована послідовність їх номерів, які вони отримають.

Як стверджує голова Львова, другим блоком у партії стануть лідери «Самодопомоги» з регіонів, які проходили відбір кожен у своєму регіоні, а також у макрорегіоні в Києві.

«Серед них на заході переміг Віталій Федрин з Тернополя, у центрі — голова Асоціації водоканалів України Ольга Бабій, на півночі — один з лідерів аграрного союзу Руслан Хомнич з Волині, в південних областях — підприємець Андрій Дмитрієв, Херсонська область, на сході — В’ячеслав Кущинський з Полтави», — заявив Андрій Садовий.

Також він висловив готовність очолити список партії.

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