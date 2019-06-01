У ботанічному саду В центрі Києва раптово помер чоловік

У п’ятницю, 31 травня, недалеко від входу на території столичного ботанічного саду імені Фоміна помер чоловік.

Тіло чоловіка лежало на газоні поряд з однієї з алей, – повідомляє місцеве видання.

Дзвінок на лінію “103” надійшов близько 11:30. Очевидці повідомили, що чоловікові стало погано. Прибулі на місце виклику патрульні застали перехожого, у віці близько 70-80 років, вже без ознак життя.

Прибулі пізніше медики швидкої допомоги констатували настала смерть. Причина смерті поки невідома.

За попередньою інформацією, чоловік міг померти через проблеми з серцем. При ньому знайшли лише посвідчення ветерана праці, завдяки якому вдалося ідентифікувати його особу.