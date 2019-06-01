«Так Росія працює»: скандальною заявою брата радника Зеленського передбачили небезпечне продовження

Заява Бориса Шефіра, керівника студії «Квартал 95» і брата першого помічника президента Володимира Зеленського, про необхідність скасувати закон про мову – це тестування реакції суспільства. Слідом за ним може піти хвиля дискредитації закону.

Таку думку висловила в ефірі народний депутат України Олена Сотник з фракції «Об’єднання «Самопоміч», коментуючи скандальне інтерв’ю Шефіра.

«Можливо, з боку певних людей це просто тестування реакції суспільства. Але я щиро рада, що Адміністрація президента чітко висловила свою позицію і відхрестилася від цих меседжів», – зазначила Сотник.

Депутат спрогнозувала, що спроби дискредитувати закон про мову не припиняться.

«Хвиля і спроба змін буде. До певного відкату назад. Я цього чітко очікую. Впевнена, що регіонали або колишні регіонали в новому парламенті або внесуть поправки в цей закон, або будуть наполягати на його скасування», – припустила вона.

Одним з вірогідних сценаріїв Сотник вважає умисне провокування конфліктів на мовному ґрунті.

«Так Росія працює. Наприклад, у сфері послуг-яка людина має право вимагати, щоб з ним розмовляли українською мовою. В східних чи південних регіонах, в тому ж Миколаєві чи Херсоні, хтось зможе спеціально провокувати конфлікт, записувати його на відео і поширювати в соціальних мережах. У суспільстві будуть створювати міфи і намагатися дискредитувати (закон про мову. – Ред.)», – розповіла нардеп.

Сотник заявила, що не вірить у скасування закону.

«Думаю, все-таки в суспільстві є чітке розуміння того, що цей закон повинен був з’явитися ще як мінімум 23 роки тому. І що цей закон – імплементація конституційної норми», – підкреслила вона.

Втім, на її думку, коригування деяких норм «немає нічого поганого». Так, політик розцінює як «спірний момент» нові правила правопису.

«Люди повинні звикнути до нового законодавства. А потім вже робити якісь практичні, я б навіть сказала, складні речі. Лінгвістам непросто розібратися з цією історією. А нам? Думаю, ми ще років 10 будемо вивчати ці нові правила правопису», – пояснила депутат свою позицію.

Як повідомляли, в опублікованому 30 травня інтерв’ю Борис Шефір заявив, що президент Росії Володимир Путін «не маніяк або псих», а розумна людина, просто з імперськими амбіціями. Але з ним можна спробувати домовитися.

«Закон про мову потрібно скасувати і прийняти нормальний закон. Це перший крок для скасування війни», – сказав Шефір.

Суспільний резонанс заява викликала, зокрема, із-за близькості Шефіра до президента Володимиру Зеленському. Він є співвласником і керівником студії «Квартал 95», а його брат Сергій Шефір був призначений на посаду першого помічника глави держави.

У прес-службі Адміністрації президента оперативно відреагували на запит журналістів і запевнили, що це «виключно власну думку» Бориса Шефіра і воно не збігається з позицією Зеленського і команди АП.