«Не працюєш – тебе звільнять»: глава «Слуги народу» пригрозив «урізати» Верховну Раду

Голова політичної партії «Слуга народу» Дмитро Разумков анонсував законопроект про відкликання народного депутата і виступив за скорочення чисельності Верховної Ради.

Про це Разумков розповів в ефірі телеканалу «112 Україна», заявивши, що команда президента працює над проектом закону, і висловив сподівання, що парламентарії проголосують за нього.

Голова політсили підтримав озвучений в ефірі теза про те, що «якщо ти не ходиш на роботу – тебе звільнять», і робота Ради не зміниться в разі скорочення числа нардепів, а витрати на утримання депутатського корпусу знизяться.

«Коли у нас обиралося 450 депутатів, у нас на той момент країна була набагато більше [за чисельністю населення]. Сьогодні ми розуміємо, що багато хто виїхав, багатьох вже просто немає. І, напевно, такої кількості народних депутатів може не бути, можна і менше… Непокоїть кількість депутатів, що ходять на цю роботу», — сказав Разумков.

«Ви [громадяни України], як роботодавець, народного депутата звільнити не можете. Вам треба чекати п’ять років. Взагалі класна робота: ти береш на роботу співробітника, через два місяці розумієш, що він взагалі не такий, як тобі треба було, не виконує обіцянки, які тобі давав, на роботу не ходить, зарплату отримує, голосує за сусіда, а ти його звільнити не можеш. Тому ти повинен чекати п’ять років, щоб потім його вигнати, в кращому випадку», — зазначив політик.