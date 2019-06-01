Партія Тарути піде на вибори у складі «Батьківщини»

Політична партія «Основа» на позачерговому з’їзді прийняла рішення про похід у складі партії «Батьківщина» на позачергові вибори у Верховну Раду.

Про це заявив лідер партії Сергій Тарута, повідомляє прес-служба політсили.

«Перш за все, мова йде про об’єднання ідеологічних платформ партії «Основа» та «Батьківщина» в економічному розділі і в розділі про відновлення миру в країні. Також партії будуть координувати і узгоджувати свої дії при формуванні спільної команди в загальнонаціональному та мажоритарних округах», — заявив Тарута.

На його думку, Тимошенко – гідна кандидатура для того, щоб очолити наступний Уряд.

«Українці на президентських виборах обрали лідера нації. На нього люди покладають свої надії на краще майбутнє. Але Володимиру Зеленському, як молодому політику, для швидких позитивних зрушень потрібен досвідчений і компетентний Прем’єр-міністр, який здатний витягнути економіку з прірви сировинного зубожіння, який має дієву стратегію і потужну команду. Я вірю в те, що саме Юлія Тимошенко на чолі Уряду зможе повести Україну новим економічним курсом до успіху і розквіту», – підкреслив Тарута.

Як повідомив на з’їзді голова партії «Основа» Андрій Ніколаєнко, партії будуть формувати загальний список кандидатур, виходячи з принципу включення в нього найбільш рейтингових і авторитетних осіб, рекомендованих і узгоджених політрадами партій «ВО «Батьківщина» і «Основа».