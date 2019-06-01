“Досадная ошибка”: Луценко не позвали на совещание СНБО

Пресс-секретарь проверила – из состава СНБО генпрокурор не исключен

На сегодняшнее совещание членов Совета национальной безопасности и обороны, посвященное энергетике, не пригласили генерального прокурора Юрия Луценко. На это обратила внимание его пресс-секретарь Лариса Сарган и написала об этом в Facebook.

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Спикер генпрокурора написала: “Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко. Проверила – из состава СНБО не исключен. Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена”.

Сегодня, 31 мая, президент Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны, посвященное энергетической безопасности. Основным риском он назвал монополизацию рынка. Сообщается, что проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а решения по этому поводу будут приняты через две недели.

Источник – liga.net

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