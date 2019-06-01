ЦВК утворила 199 окружкомів на виборах Ради

Центральна виборча комісія України утворила 199 окружних виборчих комісій з виборів нардепів на позачергових виборах Верховної Ради.

Таку заяву зробили в прес-службі Центрвиборчкому.

Повідомляється, що з урахуванням обов’язкового включення кандидатур до складу окружних виборчкомів із застосуванням механізму жеребкування, всього до складу зазначених комісій включається 3582 людини.

«Тому всі 199 комісій утворюються в максимальному складі 18 осіб», — зазначено в повідомленні.

Раніше Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата в депутати на дострокових виборах у парламент — самовисуванця Володимира Пригладя.