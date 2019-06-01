Окупанти влаштували «авиадартс» у Криму: будинки місцевих жителів трясуть від вибухів

У Криму окупанти влаштували змагання армійської авіації «Авиадартс», які пройшли на полігоні Чауда під Феодосією. У соцмережі місцеві жителі скаржаться, що від влаштованих військовими «забав» у старих будинках осипається штукатурка. Вони побоюються, що із-за вібрації їх будинки можуть завалитися.

Тим часом окупанти повідомляють, що метою навчань є відпрацювання пусків некерованих ракет і стрілянину з авіаційних гармат, бомбометання і десантування багатотонних вантажів. При виконанні бойового застосування оцінюється потрапляння в залікову зону, зазначену навколо кожної з мішеней на полігоні Чауда.