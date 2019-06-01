Глава МЗС Франції їде в Чорнобиль

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан 1 червня відвідає Чорнобильську зону відчуження.

“Хочу проінформувати, що завтра я буду відвідувати Чорнобиль”, – сказав міністр журналістам біля будівлі Адміністрації президента України після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у п’ятому ятницю в Києві.

“Вже давно представник іноземного уряду не відвідував це місто і зону. Я їду туди, щоб оцінити нинішній стан реалізації проекту реабілітації та збереження об’єкта Чорнобильської АС”, – додав Ле Дріан.