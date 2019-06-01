Бійці ЗСУ розповіли, як терористи напосідають біля Горлівки

Останніми днями у передмісті окупованої Горлівки спекотно: російськи терористи активізувалися, особливо напосідають на українські позиції вночі.

Про це повідомляє проект “Спецкор”.

“На відстані не далі, ніж сотня метрів. Саме на таких дистанціях зараз йде війна в Зайцевому, розташованому поруч з окупованою Горлівкою. Стрілецькі бої, іноді багатогодинні, йдуть там і вдень, і вночі. І поки армійці тримають фронт і не залишають без відповіді жодної прицільної ворожої атаки, місцеві цивільні жителі намагаються відновлювати зруйноване війною господарство”, – йдеться у сюжеті.