У Києві шахрай організував “обмін валют” в мережі

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який організував аферу з обміном валют через інтернет і “заробив” на цьому понад 40 тисяч доларів.

Як повідомили в прес-службі столичного управління Нацполіції, зловмисник розміщував в мережі пропозицію про обмін валюти за вигідним курсом, а після цього, при особистій зустрічі, в момент передачі грошей, вихоплював гроші у своїх жертв і тікав з місця події.

Він був затриманий співробітниками Оболонського управління поліції, які під час патрулювання території помітили підозрілого чоловіка, який не реагував на вимоги копів і продовжував тікати.

Коли його затримали, у нього виявили п’ять тисяч доларів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі з’ясували, що чоловік може бути причетний ще як мінімум до двох аналогічних злочинів: кілька днів тому він схожим чином пограбував іншу людину – тоді йому вдалося викрасти 38 тисяч доларів. Затриманому загрожує до восьми років в’язниці.