75 талановитих дітей отримали творчі стипендії голови КМДА

Вже 9 рік поспіль міська влада виділяє кошти на відзнаку молодих митців. Цьогоріч стипендії у розмірі 1000 гривень кожна отримали 75 учнів мистецьких навчальних закладів Департамент культури КМДА.

За словами заступника голови КМДА Валентин Мондриївський (Valentyn Mondryivskyy), талановита молодь потребує підтримки та заохочення з боку міської влади.

«Це наша талановита молодь, яка досягла значних успіхів, не тільки у масштабі нашого міста, чи України. Серед стипендіатів – лауреати та переможці міжнародних конкурсів, які гідно представляють нашу країну. Стипендія голови КМДА – це визнання таланту, потенціалу та вдячності за працьовитість. Кожного року ми працюємо над тим, аби підвищувався не тільки розмір стипендій, а й кількість тих, хто її отримує», – підкреслив Валентин Мондриївський.

Цього року творчі стипендії голови Київської міської державної адміністрації отримали багаторазові лауреати престижних мистецьких конкурсів, що відбулися у різних країнах світу, зокрема у США, Франції, Італії, Німеччині, Чехії, Іспанії, Латвії тощо.

Джерело Facebook КМДА

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