Чому США боїться програти битву з китайським «Huawei» і при чому тут мережі 5G

США продовжують вести так звану, «торгову війну» з Піднебесної, як з китайським державою в цілому, так і з окремими представниками бізнесу КНР. Зокрема, в даний час американські власті розгорнули всесвітню компанію по боротьбі з китайським IT-гігантом компанією «Huawei Technologies».

Не допустити розвитку цієї компанії на західному ринку для США питання виживання. Про що свідчить оголошення (указ підписаний минулого тижня президентом Дональдом Трампом надзвичайного стану в країні, пов’язаного із загрозою національним інформаційним технологіям і зв’язку.

При цьому, компанія «Huawei Technologies» разом з іншими «погрозами» потрапляє в чорний список підприємств, працювати з якими можна тепер тільки за спеціальної урядової ліцензії.

Справа в тому, що «Huawei Technologies» є світовим лідером у розвитку комунікаційної технології майбутнього покоління «5G», яка дозволяє здійснювати передачу даних зі швидкістю до 20 Гб/с.

На думку оглядача Гортай.ру, впровадження будь-якою державою зазначених технологій у виробничі процеси дозволить зробити кратний економічний стрибок. Наприклад, продуктивність праці в суспільстві де буде застосовуватися 5G зросте в рази. За умови широкого застосування такою державою роботизованих процесів у виробництві.

Таким чином, володіння великою мережею, створеною за цією технологією не залишить жодних шансів для конкурентів в економічній боротьбі. Крім того, США обвинувачують компанію «Huawei», яка є виробником не тільки смартфонів, але ще і стільникового обладнання, в глобальному шпигунстві на користь китайського уряду.

До речі, мережі 5G в Росії теж будуть в перспективі працювати на обладнанні компанії «Huawei». У всякому разі, так планувалося спочатку.

Саме тому, виступаючи на нещодавній прес-конференції, Дональд Трамп заявив про необхідність США виграти гонку за 5G. Крім того, США самі планують зайняти переважаюче становище на ринку розвитку цієї технології і продавати по всьому світу обладнання для переходу економік країн світу на мережі 5G, що обіцяє величезні прибутки.