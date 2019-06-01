Венерична хвороба, якою можна заразитись через поцілунки

Існує ризик підчепити таку ж статеву хвороба, як і під час занять сексом – гонорею. Австралійські дослідники з’ясували, що поцілунки можуть бути небезпечними для здоров’я. Вся справа в тому, що під час так званого французького поцілунку один партнер може заразити іншу гонореєю, про це розповідає дослідник Ерік Чау з Університету Монаша.

Вплив сексуальної орієнтації

В ході експерименту, в якому брали участь бісексуальні чоловіки і гомосексуали вдалося визначити, що сексуальна орієнтація та стать не мають ніякого значення – значить, в небезпеці і партнери з гетеросексуальних пар.

Поцілунки набагато більш ризиковані, ніж було прийнято вважати. Спостереження за здоров’ям 3677 чоловіків показало, що і секс, і поцілунки асоціювали з ризиком передачі гонореї.

Як захиститися?

Захворювання виявили і у тих, хто тільки цілувався. Серед тих, що заразилися, які практикували і секс, і поцілунки, були і ті, хто користувався презервативом – запобігти зараженню оральної форми гонореї не вдалося. Дослідники планують провести клінічні випробування, щоб з’ясувати, чи може використання ополіскувача для рота знизити ризик передачі інфекції.

Варто відзначити, що гонорею стає все складніше лікувати, справа в тому, що її збудник стає стійким до більшості антибіотиків і тим самим прогресує в супергонорею.

: zdorovia.com.ua

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