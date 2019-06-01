“Налякав” усіх: Путін несподівано замріявся про пенсію

Путін заявив, що нібито хоче “кинути” народ РФ і вийти на пенсію. “Беззмінний” президент Росії вразив на прес-конференції черговою заявою.

По словами 67-річного Володимира Путіна, він вже хоче відійти від справ, і варіант з пенсією йому дуже подобається, повідомляє “марік.со.ua” .

У той же час господар Кремля вважає, що в силу деяких причин зробити йому це найближчим часом не вдасться.

Путін глибоко шокував журналістів сказаним, але зазначив, що поки його бажання неможливо, і він не може кинути народ і управління країною.

“Когда время придет, это будет очень правильно, нужно сделать. Но пока я еще не на пенсии. Я — действующий руководитель большой державы, я должен быть сдержанным и не проявлять в своих выражениях излишней агрессивности”, – заявил российский президент.

Варто відзначити, якщо навіть ЗМІ невірно інтерпретували слова” самого важливого “президента, все одно йому вже давно пора на спочинок (і, судячи з його дій, на лікування теж).

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