Рятувальники попередили про високу пожежної небезпеки в перші дні літа

У Києві протягом 1-3 червня очікується висока пожежна небезпека. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. “1-3 червня висока (4 класу) пожежна небезпека”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим КМДА закликають киян максимально обережно поводитись з вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки в випадку виникнення пожежі.

Рятувальники розповіли, як надавати першу допомогу при опіках: посадіть або покладіть постраждалого; обливайте місця опіків великою кількістю води (не менше 15 хвилин); по можливості зніміть з уражених місць каблучки, годинники, паски, взуття до того, поки ці місця не почали набрякати; зняти предмети одягу, які згоріли або ще тліють, можна лише у тому випадку, якщо вони не прилипли до уражених місць постраждалого; всі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу (простирадло або наволочка, чистими серветками); викличте швидку медичну допомогу за телефоном “103”.